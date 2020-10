Da Pedro a Carles Perez, è una Roma alla spagnola

Con Pedro, Borja Mayoral, Villar, Carles Perez e Pau Lopez, in attesa che possa rialzarsi, la Roma ha un'identità spagnola che contro il Benevento ieri ha lasciato il segno. A partire da Pedro, che sembra l'uomo in più della Roma: acquisto forse un po’ sottovalutato mediaticamente, si è dimostrato di altissimo livello per personalità, carattere, voglia e qualità tecnica.

Entrati nel finale, Mayoral ha avuto pochi minuti per mettersi in mostra mentre Villar e Carles Perez si sono resi protagonisti: il centrocampista nell'azione del 4-2, l'ex Barcellona con un affondo da centrocampo chiuso poi con doppio dribbling e rete alla sinistra di Montipò.

Con uno sguardo alla storia della Roma, il primo giocatore iberico a vestire la casacca dei giallorossi fu Peirò (1966-70, ). Poi altri otto: Del Sol, Helgueira, Cesar Gomez, Guardiola, Bojan, José Angel, Iago Falque e Marcano.

