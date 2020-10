Da Diawara a Mancini, la Roma non ci sta: il punto sui ricorsi

La Roma sta cercando di ridurre la squalifica di Mancini in Europa e di annullare la sconfitta a tavolino subita a Verona in campionato. Il club ha presentato ricorso per entrambe le vicende. Per quanto riguarda il difensore, anche se l'appello dei giallorossi venisse accolto (e le restanti 2 giornate di squalifica annullate), la positività al Covid-19 riscontrata ieri rischia di aiutare poco Mancini e Fonseca.

Capitolo Verona: la sconfitta a tavolino è arrivata in conseguenza del mancato inserimento di Diawara nella lista degli over 22. La difesa della Roma punta a diversificare il caso in oggetto rispetto a quello di Antonino Ragusa con il Sassuolo. Inoltre non si è trattato di dolo, semmai di un errore e la Roma da tutto questo non ha avuto alcun tipo di vantaggio.

(ilromanista.eu - P. Torri)