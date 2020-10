Nuovo ciclo di tamponi oggi al 'Fulvio Bernardini' per giovanili e prima squadra della Roma dopo la positività a Coronavirus di tre calciatori del vivaio. Saranno test effettuati in modalità drive in e solo dopo gli esiti Paulo Fonseca potrà confermare la prossima seduta d'allenamento, al momento fissata per domani. Nessun allarmismo a Trigoria: solo una sana preoccupazione.

(Gasport)