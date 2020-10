La Roma, attraverso il profilo Twitter in inglese, ha espresso la propria solidarietà e il proprio sostegno a Marcus Rashford, attaccante dello United che, dopo la bocciatura da parte del Governo inglese del programma sui pasti scolastici gratuiti in vacanza, di cui veniva richiesta l’estensione fino a Pasqua 2021, ha sposato la causa di una raccolta fondi in favore dei bambini bisognosi di Manchester. «Continua così!», il messaggio della società giallorossa per l’attaccante.

(Corsera)