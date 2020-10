Champions, Mediaset scalda i motori (con Sky)

Si avvicina la conclusione per l'attribuzione dei diritti della Champions League 2021-2024. Di sicuro sembra esserci l'ingresso di Amazon con la piattaforma Prime Video che dovrebbe trasmettere la miglior partita del mercoledì sera. Secondo le indiscrezioni, l'offerta è vicina agli 80 milioni di euro per stagione.

Al momento in vantaggio sarebbe Sky, ma con le partite in chiaro per il pacchetto A1 - 16 partite e la scelta del miglior match del martedì - appannaggio di Mediaset. In casa Rai sperano, così da avere un concorrente in meno per la Coppa Italia.

(Il Sole 24 Ore)