Cento giorni senza sconfitte (sul campo)

La Roma in Serie A sta attraversando una striscia positiva di risultati utili. I giallorossi infatti non perdono una gara da cento giorni, era il 5 luglio e gli uomini di Fonseca uscivano sconfitti per 2-1 dalla trasferta a Napoli. Da quel momento 8 vittorie e 3 pareggi, in cui viene considerato anche lo 0-0 diventato poi una sconfitta a tavolino per la quale è stato effettuato ricorso. Solo il Milan, 9 vittorie e 2 pareggi, e l'Inter, 7 successi e 4 pari, sono riuscite a fare bene come la Roma. La striscia ora può essere allungata, domenica si gioca a Benevento con il quale gli unici due precedenti risalgono alla stagione 2017/2018, con vittoria in trasferta per 4-0 e in casa per 5-2.

(corsera)