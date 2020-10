C'è Smalling. Finalmente la difesa trova il suo leader

Ottantanove giorni dopo l’ultima apparizione ufficiale (con la Roma e in assoluto) torna ad indossare la maglia giallorossa Chris Smalling. L’oggetto del desiderio del mercato romanista, il difensore che Fonseca richiedeva una conferenza sì e l’altra pure, giocherà dall’inizio. Il tecnico non sa se farà tutti i 90’, dice che Smalling ha bisogno di minuti nelle gambe per «ritrovare la condizione», ma sa che la sua presenza, oggi e in futuro, darà alla Roma quella sicurezza e quella personalità che l’inglese ha nel Dna.

(Gasport)