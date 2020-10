Casting Friedkin per scegliere l'uomo mercato

La nuova proprietà della Roma va di fretta. Il presidente Dan Friedkin e suo figlio Ryan, vice hanno già individuato un «consigliere» che li aiuti nelle valutazioni dei calciatori in particolare e del calcio italiano in generale. In tanti sono pronti ad assicurare che il punto di riferimento è più facile si trovi all’estero che in Italia.

La prima scelta che occorrera fare riguarderà il nuovo direttore sportivo, visto che questa finestra di trattative, priva di una figura di riferimento, è stata faticosa per tutti coloro che sono stati coinvolti. C’è riserbo sui nomi, ma la figura del «trainager» Rangnick (ex Schalke e Lipsia) affascina, il profilo di Orta (Leeds) piace, Campos (ex Monaco e Lilla) intriga.

(Gasport)