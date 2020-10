Caso Juve in tribunale: c'è un video 'segreto' che scagiona il Napoli

E' la settimana della decisione sul caso Juventus-Napoli, ma il presidente azzurro De Laurentiis non è disposto ad accettare alcun tipo di sanzione ed è pronto a dare battaglia dal punto di vista legale. Si sono diffuse nei giorni scorsi anche le voci di chi malignava sul fatto che il Napoli avrebbe spinto per non giocare la partita contro i bianconeri, a causa delle assenze di Zielinski, Elmas e Insigne.

Ci sarebbe però un video che scagionerebbe il Napoli da questa sorta di accusa: si tratta di immagini registrate durante la rifinitura dei partenopei del 3 ottobre, con Koulibaly e compagni impegnatissimi a preparare il match con la Juve, e Gattuso concentratissimo a cercare una soluzione per sopperire alle assenze.

(La Repubblica)