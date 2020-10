Caso Diawara, Fienga ancora inibito: il club chiede il rinvio

Questa mattina la Roma chiederà il rinvio dell'udienza per il caso Diawara e lo 0-3 inflitto a tavolino a Verona. Il motivo è l'inibizione del Ceo Fienga, che non potrebbe quindi partecipare alla discussione. La Roma vorrebbe infatti che le parti si incontrassero per spiegare con più chiarezza l'origine dell'errore. La strategia del club giallorosso, difeso dall'avvocato Antonio Conte, sarà dimostrare che non c'è stato alcun tentativo di frode perchè nella lista dei 25 da consegnare alla Lega c'erano ancora 4 slot disponibili.

(Il Messaggero)