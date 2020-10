La Roma saluta Diego Perotti. L'argenti sta per lasciare la Roma per trasferirsi in Turchia: la trattativa con il Fenerbahce è ai dettagli e oggi dovrebbe essere il giorno della chiusura definitiva. Il club di Istanbul rileverà l’intero ingaggio dell’argentino mentre alla Roma non dovebbe essere corrisposto alcun indennizzo per quanto riguarda il cartellino del giocatore.

(Sky Sport)