Calciomercato: ipotesi Sarri per la Fiorentina. È stato sondato anche dalla Roma: 'no' in caso di Paratici dirigente

Continuano a circolare indiscrezioni sul futuro di Maurizio Sarri dopo l'esperienza alla Juventus. Il tecnico toscano, scrive il quotidiano sportivo in edicola oggi, è in pole per la panchina della Fiorentina: il destino di Iachini, infatti, sembra segnato e Sarri è affascinato dall'idea di un'avventura a Firenze.

L'ex Napoli e Chelsea è stato sondato anche dalla Roma, ma ai giallorossi aveva risposto che non sarebbe approdato nella Capitale in caso di arrivo di Fabio Paratici - a lungo accostato al club per la carica di direttore sportivo - come dirigente.

(Corsport)