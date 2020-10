Calcio Ue salvo (per ora) grazie a sponsor e diritti tv

Il Covid, oltre a costi aggiuntivi e difficoltà economiche, ha portato altre problematicità che stanno via via debuttando e che se non saranno risolte prontamente potrebbero impoverire ulteriormente il settore salvato (per il momento) da sponsor e diritti televisivi. Alle incertezze su regolamenti e protocolli da seguire si aggiunge il fatto che gli eventi sportivi si svolgono a porte chiuse con un duplice effetto negativo. Da un lato vengono meno gli incassi diretti che, seppur meno rilevanti dei diritti televisivi, sono comunque ancora una voce importante del conto economico. Dall'altro lato, un minore coinvolgimento del pubblico rischia di spostare altrove l'interesse del consumatore con una possibile ricaduta negativa sulle voci prindpali: sponsor e diritti televisivi. I bilanci 2020 e 2021(che per alcune società si chiudono a giugno) sono stati penalizzanti per tutte le società. L'andamento del prezzo dei titoli azionari a i anno e dai minimi di metà marzo 2020 è eloquente: Juventus circa -34% in i anno (+48% dal minimo di metà marzo 2020), Manchester United -6% (+2o%) e Borussia Dortmund -46% (+17%). Le altre 2 società italiane quotate, Lazio e Roma, hanno invece registrato rispettivamente -4% in i anno (+56% dai minimi di metà marzo) e -59% (-41%).

(Il Sole 24 Ore)