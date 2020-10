Calcio femminile, la Roma in campo contro il tumore

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma Femminile scende in campo per una partita importantissima. Non si tratta di calcio ma di un sfida molto più grande che coinvolge tutte le donne. Le giallorosse si schierano in prima linea nella lotta al tumore al seno grazie alla collaborazione con Komen Italia.

Tramite la fondazione Roma Cares e grazie al sostegno di Qatar Airways, il club di Friedkin ha realizzato una speciale patch dedicata all'organizzazione basata sul volontariato che da anni combatte questa battaglia. A partire dalla gara di domani contro il Verona, il logo di Komen campeggerà sulla manica sinistra delle maglie da gioco della squadra di Bavagnoli. Questa collaborazione non si limiterà esclusivamente ad ottobre (mese della prevenzione): capitan Bartoli e compagne saranno ambasciatrici della lotta al tumore al seno per tutto il campionato.

Il club sosterrà Komen Italia in diverse iniziative durante il corso dell'anno e non è escluso che questa speciale partnership possa estendersi anche oltre il termine dell'attuale stagione. L'iniziativa è stata annunciata tramite un video in cui alcune giocatrici della prima squadra (Serturini, Andressa, Baldi, Thomas, Lazaro e Zecca) parlano dell'importanza della prevenzione nella lotta al tumore. La patch andrà ad arricchire una maglia già carica di significato, che le giallorosse vogliono onorare con fatica e sudore durante la gara di domani.

Battere il Verona è fondamentale per non perdere ulteriormente il passo delle altre big e cercare di avvicinarsi alla vetta che dista già cinque punti. Per farlo Bavagnoli dovrebbe affidarsi alla spagnola Lazaro che nelle prime tre giornate di campionato ha messo a segno due reti. I centrali di difesa saranno ancora Swaby e Pettenuzzo - Ohale non è ancora al meglio ma sarà convocata - mentre tra i pali Baldi è favorita su Ceasar.