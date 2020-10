La positività a Coronavirus di Riccardo Calafiori lancia l'allarme in casa Roma, e allora nuovo giro di test a Trigoria, cui i calciatori si sottoporranno in mattinata, a poche ore dalla sfida contro il Benevento. Intanto la squadra si trova in isolamento fiduciario, mentre il ragazzo ha ieri rassicurato i tifosi: "Mi sento bene e non vedo l'ora di tornare".

(La Repubblica)