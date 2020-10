Boniek sicuro: "Milik era felice di venire a Roma"

Zibì Boniek, ex romanista e presidente della Federcalcio polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rete Sport dove ha parlato del possibile passaggio di Milik alla Roma, affare saltato nell'ultima sessione di mercato chiusa da alcuni giorni. Le sue parole: "Milik era felice di venire alla Roma, ma ora non ho idea del suo futuro. Mi dispiace aver letto delle sue condizioni precarie, Arek fisicamente sta benissimo, quando mi ha chiamato mi auguravo venisse a Roma per giocare con Dzeko. Poteva farlo, è abituato con Lewandowski".

(gasport)