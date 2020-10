Bastano 30 minuti di Roma vera per ribaltare partita e Young Boys

Bastano 30 minuti di vera Roma, correggendo l’Armata Brancaleone che Fonseca aveva scelto all’inizio, per rimontare lo Young Boys e mettere già un’ipoteca sul passaggio del turno. Nel primo tempo i giallorossi hanno pagato le troppe seconde linee schierate tutte

insieme e un rigore inventato dall’arbitro. Mayoral ancora spaesato, Bruno Peres in confusione a sinistra e Karsdorp disastroso: solo la pochezza degli svizzeri ha permesso alla Roma di restare in partita. Gli ingressi di Spinazzola (46’) Veretout, Dzeko e Mkhitaryan (60’) hanno riportato la normalità dentro la partita. Peres e Kumbulla — ottimo esordio europeo — hanno rimesso tutto a posto. E Fonseca ha potuto risparmiare energie per Milan-Roma di lunedì.

(Corsera)