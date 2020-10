Barnaba, l'uomo chiave per i Friedkin

Durante il passaggio di consegne tra James Pallotta e Dan Friedkin un ruolo chiave è stato giocato da Alessandro Barnaba, classe 1973 con un passato in Jp Morgan e socio partner di Maarten Petermann in Merlyn Advisors. Barnaba è stato fondamentale nella trattativa per il passaggio societario e non a caso sembra essere uno degli uomini più vicini al tycoon texano. In molti non a caso erano convinti che una delle nove poltrone del Cda giallorosso sarebbe stata sua, ma alla fine così non è stato. Da sempre Barnaba è un tifoso della Roma e la cosa certa è che non appena sarà possibile sarà facile vederlo allo stadio al fianco proprio dei Friedkin.

(gasport)