Arbitri, la variabile umana

Dopo l'ultima giornata di campionato, chiusa lunedì sera con i disastri di San Siro, la classe arbitrale è finita nel mirino delle polemiche per il mancato utilizzo del Var in troppi episodi. Il diktat lanciato dal designatore Rizzoli, però, è chiaro: il richiamo alla revisione dell'episodio da parte del Var deve avvenire solo in presenza di un chiaro ed evidente errore e solo nel caso in cui non ci sia stata valutazione del contatto o del fallo di mano da parte dell'arbitro. Insomma: la valutazione dell'arbitro in campo torna ad essere primaria, per non dire assoluta. Nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione proprio per gli arbitri, inoltre, va vista anche la penalizzazione (nel punteggio dato alla valutazione da parte dell'osservatore arbitrale) che viene data al direttore di gara quando viene richiamato al video. Un particolare che, forse, aiuta a capire la ritrosia di alcuni arbitri a dare retta al Var. Nel frattempo Giacomelli, disastroso in Milan-Roma, verrà retrocesso in Serie B.

(Il Messaggero)