Ansia Smalling: distorsione al ginocchio Emergenza in difesa in Europa League

Chris Smalling nell'allenamento di due giorni fa, ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro che sarà valutata (di nuovo) nelle prossime ore e lo pone in forte dubbio non solo per la sfida di domani, ma anche per quella di giovedì in Svizzera. Contro lo Young Boys, in Europa League, se Smalling non dovesse farcela, sarebbe di nuovo emergenza, visto che in coppa dovrà fare a meno di Mancini per tre giornate.

Dopo l'espulsione contro il Siviglia, infatti, il difensore dovrà saltare i primi tre turni, a meno che la Uefa non accetti il ricorso presentato dalla Roma. Il club giallorosso aspetta una risposta prima della sfida del 29 ottobre contro il Cska Sofia.

(Gasport)