Andrà alla società giallorossa l'opera del maestro del Lupetto

Non solo «il Lupetto». La famiglia Gratton, infatti, ha deciso di donare l’intera opera del maestro Piero alla Roma. «Penso che il club possa dare risalto a tutta la storia di mio padre - spiega il figlio Michelangelo -. Io non avevo tempo, mezzi e forza per valorizzare questo patrimonio artistico, che ha rappresentato uno spaccato della nostra società. La Roma sì. Per la mia famiglia, questa donazione è un’opportunità. La tradizione è un valore importante: grazie a questo gesto, i miei figli potranno conoscere le loro origini». Il lascito è di circa 1.200 pezzi.

(Gasport)