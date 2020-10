Amazon punta anche in Italia ai diritti del calcio

Amazon si prepara ad entrare nel calcio italiano. Il colosso dell’e-commerce si è infatti aggiudicato il pacchetto con le migliori partite di Champions League del mercoledì. Amazon si è già assicurata i diritti per alcuni match della Premier League e per alcune partite della Champions in Germania dalla stagione 2021-22.

Oggi l'agenzia svizzera Team attende i rilanci per gli altri pacchetti dei diritti tv della princpale competizione europea In palio ce ne sono uno con le 16 migliori sfide del martedì, uno con le restanti 104 partite e l’ultimo con la sola finale. Oltre a Dazn restano in corsa Mediaset e Sky. Il grande competitor per Sky, che detiene i diritti del triennio in corsa, pare essere Dazn, che le indiscrezioni danno interessata al pacchetto con le 104 partite oltre alle partite pay del pacchetto del martedì sul quale, per la parte free, dovrebbe esserci l'interesse di Mediaset. I pacchetti non hanno distinzione per la parte free e pay e che sono previste sublicenze, con le quali magari potrebbe rientrare in gioco la Rai che per il momento si è chiamata fuori.

(Il Sole 24 Ore)