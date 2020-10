Adolescente ritrovata grazie al video social della Roma

Un’adolescente scomparsa in Italia è stata ritrovata (anche) grazie al video che la Roma ha pubblicato sui social network dopo l’annuncio degli acquisti di Pedro, Kumbulla, Borja Mayoral e Smalling.

La ragazza (17 anni) è in buona salute ed è la settima persona ritrovata (oltre a lei, tre adolescenti in Inghilterra, un ragazzo in Belgio e due bambini in Kenya) da quando la Roma, nell’estate del 2019, ha lanciato la campagna Missing Kids in collaborazione con Telefono Azzurro e con il National Centre for Missing and Exploited Children. La ragazza aveva fatto perdere le proprie tracce due mesi fa, dal 7 agosto.

(Corsera)