GialloRosso Smalling. Accordo allo sprint, ma l'ok federale arriva dopo le 20

Del giallo Smalling i tifosi della Roma avrebbero fatto volentieri a meno. La telenovela si è risolta solo in tarda serata, quando l’Ufficio Contratti della Federcalcio ha dato il via libera alla operazione, che ha riportato il difensore da Fonseca.

La trattativa, di per sé, era già andata per le lunghe, tant’è vero che la Roma stava pensando anche a delle alternative, fra cui l’ex Antonio Rudiger, ma nel tardo pomeriggio il braccio di ferro col Manchester United si è concluso con un faticoso accordo, più vicino alle posizioni giallorosse che a quelle dei Red Devils. Per l’acquisto agli inglesi andranno 15 milioni con pagamento dilazionato in quattro anni, e senza bonus. Tutto a posto, quindi? Non proprio, perché alle 19.53, ora in cui viene depositato telematicamente il contratto, comincia il batticuore.

La società giallorossa invia tutta la documentazione, ma sul sito della Lega alle 20, quando chiude il mercato, del trasferimento di Smalling non vi è traccia. Si sparge voce che manchi un documento che attesti l’indice di liquidità del club, ma da Trigoria fanno sapere che non è indispensabile. Morale: dopo quasi due ore dalla fine delle contrattazioni la Figc dà il via libera e chiede il transfer alla Federcalcio inglese. Che cosa era successo? Il «file» inviato dalla Roma, piuttosto corposo, è andato in coda a quello di altre operazioni dell’ultimo minuto e così, occorrendo verifiche più lunghe per ché si trattava di una operazione internazionale, l’ok è arrivato solo più tardi.

(gasport)