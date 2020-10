A Edin manca il gol: non era mai successo. Per lanciarlo si studia una nuova formula?

A Verona è rimasto seduto in panchina, la seconda è tornato invece in campo, proprio contro la Juventus, quella che doveva essere la sua nuova squadra. Contro i bianconeri Edin Dzeko ha giocato una partita buona ma davanti alla porta, però, ci sono stati quei due errori che in tanto non gli hanno perdonato. Per questo stasera Dzeko andrà a caccia di rivincite contro l’Udinese. Rivincita che vuol dire fare gol. L’obiettivo di Dzeko stasera sarà proprio questo. Finalizzato, ovviamente, alla vittoria della Roma. Nelle sue cinque stagioni giallorosse Edin non ha mai «bucato» le prime due giornate: alla terza partita del campionato aveva sempre fatto gol. Cosa che in questo avvio di stagione invece non è successa, complice anche il fatto che a Verona è rimasto in panchina per tutta la partita.

(Gasport)