7 sposi per 7 sorelle: la Roma meglio della Lazio

Tra le sette sorelle che ci rappresenteranno in Europa, chi ha comprato meglio? Ovvero: chi ha risolto le lacune d’organico nel modo più convincente? Se la risposta è esclusivamente tecnico-tattica, diciamo Napoli.

Roma, old style - Le colonne Smalling e Dzeko restano in Senato: non è poco. Sono partiti Under e Kluivert che, con Schick, erano una finestra aperta sul futuro. Ora la Roma attaccherà con Pedro, Mkhitaryan e Dzeko, età media 32,7. Mettiamola così: l’Urbe trasuda storia e in campionato va l’usato sicuro: Ibra, Ribery, Papu… Forse la qualità migliore della Roma sta a centrocampo, dove però Fonseca prevede solo due caselle. Avere trattenuto Veretout è garanzia di equilibrio e di carisma. Il tecnico, sotto esame anche quando dorme, non potrà contare sulla corsa talentuosa di Zaniolo. Non gli è arrivata neppure una controfigura.

(gasport)