Zingaretti frena sugli spettatori. Mille e "blindati"

IL TEMPO (F. MAGLIARO) - Lo Stadio Olimpico riaprirà le porte ai tifosi già dalla prossima giornata di campionato. L’ha reso noto Nicola Zingaretti con un’ordinanza. Sarà permesso a mille spettatori di assistere a Roma-Juve e Lazio-Inter. Molte regioni stanno valutando di incrementare il numero di tifosi, mentre nel Lazio non se ne parla. “La presenza di pubblico è consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l’intera durata dell’evento“. Roma e Lazio, in qualità di organizzatrici, dovranno garantire la presenza della segnaletica sui posti non utilizzabili e dotare gli steward di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico.