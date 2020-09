Zaniolo si rialza, operazione ok: «Innamorato folle della Roma»

Nicolò Zaniolo pronto a ricominciare. L'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è perfettamente riuscita. Per i tempi di rientro, ci sarà da lavorarci su. Il consiglio del professor Christian Fink, il luminare che l’ha operato ieri mattina nella clinica Gelenkpunkt di Innsbruck (Austria), è infatti quello di prendersi più tempo possibile, addirittura fino ai 9 mesi per essere sicuri.

Zaniolo è entrato in sala operatoria intorno alle 9.30 di ieri mattina per uscirne circa due ore dopo. «Inizia il conto alla rovescia! Intervento perfettamente riuscito – ha scritto su instagram – Un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo. Sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo e cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia!!!».

Con Zaniolo ora ci sono mamma Francesca, papà Igor e la fidanzata Sara. Il medico della Roma, Massimo Manara, è tornato ieri nella Capitale, mentre del club giallorosso è rimasto in Austria il fisioterapista Marco Esposito. Zaniolo resterà a Innsbruck sicuramente fino a venerdì prossimo, poi si vedrà se prolungare ancora per qualche giorno o tornare a Roma. Di certo verrà accompagnato anche da un fisioterapista di fiducia del professor Fink, che lo seguirà nell’attuazione del protocollo riabilitativo.

(Gasport)