Zaniolo, parla papà Igor: «Solo sfortuna ma stavolta ha paura...»

A seguito del brutto infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo in Nazionale il papà del ragazzo, Igor, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Eccone uno stralcio:

Igor, lei è già a Roma. Come sta Nicolò?

«Male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima».

Crede che sia stata solo sfortuna oppure c’è qualcosa che non l’ha convinta nella preparazione fatta nella Roma o nella Nazionale?

«Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato»

[...]

Pensa che negli anni abbia fatto troppo potenziamento?

«Non penso, perché non svolge particolari lavori di questo genere. Quella esplosività è frutto solo del suo dna e, se vogliamo, per certi versi questo potrebbe essere ancora più preoccupante»

[...]

(gasport)