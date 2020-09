Il macigno di un infortunio al crociato a gennaio, poi l'illusione di avercela fatta, quindi ancora un altro, durissimo colpo. Per capire cosa stia provando ora Nicolò Zaniolo provate a pensare ad un nuovo lockdown dopo l'estate, ed elevate la questione al quadrato. Il classe '99 ormai non è solo un campione, ha assunto un valore simbolico. E per diventare supereroe deve passare attraverso un trauma, attraverso il dolore, così da acquisire un potere speciale.

(La Repubblica - G. Romagnoli)