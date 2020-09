Zaniolo: «Non ho mai pensato di smettere. Sto già facendo il conto alla rovescia per tornare»

Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma e della Nazionale che domani si opererà in Austria dopo aver riportato la rottura del legamento del ginocchio sinistro, ha parlato del suo infortunio in un'intervista concessa al quotidiano sportivo. Queste alcune delle sue parole

Che cosa ha sentito?

«Lo stesso dolore della volta scorsa, identico».



Cosa ha pensato?

Sul momento non ho avuto nemmeno il tempo di pensare a qualcosa di preciso. Solo più tardi: nooo, di nuovo, ho appena finito di soffrire e mi tocca ricominciare daccapo

Adesso deve ricominciare il percorso di recupero da capo

«Sì, so già tutto e quindi so che sarà dura, ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia. Continuo a ricevere messaggi, mi fanno piacere, mi stimolano, non rispondo a tutti perché sarebbe impossibile. Queste cose nel nostro lavoro possono accadere, io voglio solo tornare a fare in fretta quello che amo. Non ho mai pensato di smettere, neppure nell’istante in cui ho capito cosa mi era capitato di nuovo. Mi faccio forza, ma non riesco sempre a trattenere il malumore".

(Corsport)