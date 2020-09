Zaniolo blocca Dzeko: lo stop cambia il mercato. Edin, tentazione Juve ma la Roma ora frena

Nicolò Zaniolo pronto a ricominciare. Al 99% si opererà ad Innsbruck, dal professor Christian Fink. La Roma – che pensa già al rinnovo – ha lasciato libera la famiglia di scegliere. «La nuova proprietà ha mostrato una squisita sensibilità nei confronti di Nicolò – dice l’agente Claudio Vigorelli –. Nel mondo del calcio è difficile trovare una vicinanza di questa natura. E ne siamo felici ».

Oggi Edin Dzeko incontrerà a Trigoria il ceo Guido Fienga e molto probabilmente si definirà ciò che l’aspetta. Perduto Zaniolo, ora sembra complicato che la nuova Roma di Friedkin possa permettersi il lusso di perdere anche l’altro giocatore-vetrina. La Juve è in pressing sul giocatore, che ha incassato l’esplicita stima di Pirlo. Tra l’altro, anche il possibile arrivo di Milik al posto di Dzeko si sta complicando. Il Napoli, infatti, non vuole più Under come contropartita e chiede 35 milioni cash. E anche è stato incassata fiducia degli investitori sui bond (niente rimborso), la richiesta è ritenuta irricevibile dalla Roma, che perciò vuole togliere Dzeko dal mercato.

(Gasport)