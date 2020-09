A Trigoria sono convinti di aver trovato in Villar un calciatore buono per il presente e ottimo per il futuro. Di sicuro Fonseca lo tiene in grande considerazione, e nel 3-4- 2-1 lo può utilizzare sia davanti alla difesa sia nei due alle spalle della punta . «Sono contento di quello che sta facendo la squadra in questa prima fase di preparazione. Non vedevo l’ora di tornare a vestire la maglia della Roma», le parole del giocatore su Instagram dopo l'amichevole con la Sambenedettese.

(Corsera)