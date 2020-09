Vice Dzeko, in pole c'è Mayoral

Aspettando il ds, il mercato della Roma va avanti grazie ai procuratori. De Sanctis ,infatti, si occupa per lo più della Primavera, e si affida ad intermediari per concludere operazioni in entrata e in uscita. Una di queste riguarda il vice-Dzeko, e in pole ora c'è Borja Mayoral del Real Madrid. Ad offrirlo indirettamente è stato il procuratore Davide Lippi, inizialmente la Roma ha offerto il prestito, ma il Real vuole liberarsene: si lavora per limare la richiesta di 13 milioni. La trattativa è ben avviata. Intanto per Smalling non ci sono novità, lo United continua a chiedere 20 milioni, la Roma non rilancia oltre i 9,5 più bonus. Le alternative sono Marcao e Todibo.

(Il Messaggero)