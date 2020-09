Verona-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: in porta c'è Mirante, Dzeko non gioca

La Roma è pronta per l'esordio in campionato contro il Verona in programma questa sera al Bentegodi. In porta Fonseca dovrebbe schierare Mirante mentre Dzeko, ormai in attesa del via libera per trasferirsi alla Juventus, dovrebbe accomodarsi in panchina. A guidare l'attacco giallorosso al posto del bosniaco sarà Mkhitaryan, supportato da Pellegrini e Carles Perez.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

IL MESSAGGERO : Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Perez; Mkhitaryan

