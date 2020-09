Edin Dzeko è con la testa già alla Juventus. In attesa che l’affare Milik si sblocchi, il bosniaco era con la squadra a Verona. Come riporta il quotidiano, però, il numero 9 avrebbe chiesto a Paulo Fonseca di non scendere in campo contro l’Hellas, con il portoghese che non ha potuto far altro che accontentare il bomber. Inoltre il bosniaco non ha partecipato alla riunione tecnica della vigilia.

(Il Tempo)