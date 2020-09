Verona e Roma restano a secco. Ma dove sono i centravanti?

La Roma porta a casa un solo punto nella prima gara della nuova Serie A 2019/2020. I giallorossi di Fonseca dopo un primo tempo in cui costruiscono molto e hanno a disposizione almeno due grandi occasioni per andare in vantaggio, nella ripresa tornano in campo con poche idee e vengono schiacciati da un Verona in crescita. Il tecnico portoghese non riesce a gestire bene i cambi, lo fa forse troppo tardi, visto che i giallorossi solo negli ultimi quindici minuti tornano a farsi vedere verso l'area di rigore dei gialloblù. Non sorridono i due nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin, presenti ieri in tribuna al Bentegodi. Qualcosa potrebbe cambiare grazie al mercato, come chiesto anche da Fonseca, ma c'è poco tempo domenica arriva la Juventus.

(gasport)