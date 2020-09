Veretout, la Roma gira intorno a lui

Jordan Veretout è stato uno dei pilastri della scorsa stagione per Fonseca, che vorrebbe lo fosse anche per quest'anno. La sensazione però è che il francese possa partire da Trigoria se arrivasse da parte del Napoli, unica squadra per ora ad aver avanzato offerte per il centrocampista, un'offerta importante. I giallorossi non tratteranno cifre inferiori ai 30 milioni di euro, anche se poi dipenderà tutto dalla volontà del giocatore anche. Al suo posto eventualmente Fonseca vorrebbe un suo vecchio pupillo Fred, attualmente di proprietà del Manchester United, club con il quale la Roma non è in ottimi rapporti dopo la vicenda Smalling. Infine l'agente di Veretout, che continua a confermare che il giocatore resterà in giallorosso, sembra abbia proposto a Trigoria un altro suo assistito, Biraghi, di proprietà della Fiorentina che potrebbe arrivare nella Capitale con un prestito con diritto di riscatto.

(Il Messaggero)