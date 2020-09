Veretout. Gol, corsa e leadership. "Mister 40 milioni" è il sorriso della Roma

Che Jordan Veretout sia un perno della rosa della Roma era stato chiaro già durante i primi giorni di mercato. Il francese aveva molti pretendenti ma, se da una parte Fonseca lo blindava, il club faceva capire che per la sua partenza servivano 40 milioni, poco trattabili. Chi invece ancora non aveva capito si è dovuto ricredere dopo la doppietta con la Juventus, che ha definitivamente sancito il valore e la classe del giocatore francese, che in questo momento è il motivo, forse uno dei pochi, per cui la Roma può sorridere ed esultare, un po' come fatto dai Friedkin in tribuna domenica sera. Veretout intanto non vuole più fermarsi e pensa già alla prossima gara, nonostante il rammarico per i due punti persi contro i bianconeri.

(gasport)