Veretout è scatenato, ma Dzeko spreca troppo: la Roma sfiora l’impresa

Niente festa per la Roma che sfiora l’impresa prima di fermarsi sul 2-2 contro la Juventus. Dovrà aspettare la prossima, contro l’Udinese, per festeggiare i primi tre punti della stagione. Anche ieri il presidente Friedkin era in tribuna con suo filgio Ryan e al CEO Fienga. Protagonista della serata Veretout autore di una doppietta: il centrocampista ha prima realizzato il rigore e poi il radoppio in contropiede a fine primo tempo. “E’ stata un’occasione sprecata. Abbiamo fatto una buona partita ma non sono soddisfatto per il risultato. Abbiamo creato occasioni e abbiamo giocato per vincere. Dzeko? L’ho visto sempre molto sereno e motivato, ha lavorato molto per la squadra. A fine partita ho chiesto a Miki, Pedro e Dzeko se stavano bene, per questo non c’era bisogno di togliere nessuno“, ha detto Fonseca.

(Corsera)