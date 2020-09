Una videochiamata dietro il sì di Milik. C’è Miki col Verona

Una video chiamata di Fonseca: la mossa decisiva per il sì di Milik alla Roma è arrivata nella serata di mercoledì. Un contatto deciso, senza fronzoli, in cui il tecnico portoghese ha sciolto il cuore in bilico del centravanti polacco: “Punto su di te, sei il centravanti ideale della mia squadra“. Parole che hanno convinto il centravanti, a cui è stata promessa la maglia numero 9, a sposare la Roma. Il matrimonio si celebrerà a ore, appena Arkadiusz avrà risolto con il Napoli pendenze e rinnovo simbolico per permettere la chiusura in prestito con obbligo di riscatto. Il prezzo, più caro dei 24 milioni complessivi, è però l’addio di Dzeko, che andrà alla Juve per 15 milioni, che potrebbero più avanti essere diluiti con il trasferimento a Roma di una pedina bianconera (l’operazione De Sciglio è bloccata). C’è una domanda che aleggia da ieri su Trigoria: se il domino non dovesse andare in porto oggi, a Verona varrebbe la pena di schierare ancora Dzeko? Una questione nelle mani di Fonseca, che nel dubbio ha già pronto un piano B. Mkhitaryan centravanti: questa l’idea a cui lavora il tecnico romanista.

(La Repubblica)