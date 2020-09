Ultimo test a Cagliar per Fonseca: riecco Dzeko

Ultimo test precampionato per la Roma di Fonseca. Il tecnico della Roma, che dopo l’assenza contro il Frosinone ritrova Dzeko tra i convocati per Cagliari (parto della moglie permettendo), con ogni probabilità testerà, almeno nel primo tempo, la formazione da schierare sabato prossimo a Verona. E quindi, sulla sinistra, dovrebbe partire dal primo minuto Spinazzola. Juve in questa stagione il titolare sulla fascia mancina, ma ci sarà spazio anche per Calafiori. In attacco se Dzeko ci sarà giocherà lui, altrimenti spazio a Mkhitaryan finto nove, con Pellegrini sempre alle sue spalle e pronto a prendersi maggiori responsabilità.

(Gasport)