Trigoria torna a popolarsi. E Fonseca cerca soluzioni

Paulo Fonseca si prepara a riabbracciare a Trigoria la propria rosa per preparare al meglio la prossima stagione. Nella giornata di oggi infatti il centro sportivo giallorosso vedrà rientrare tutti i vari giocatori che erano stati impegnati con la Nazionali, esclusi Olsen che giocherà questa sera e Schick alle prese con la quarantena in Repubblica Ceca. Nella giornata di oggi tutti quelli che hanno giocato ieri sera scaricheranno in palestra, ma per il portoghese averli a disposizione per test tattici è importante. Unica tegola l'infortunio di Zaniolo, di cui si spera di sapere qualcosa in più nella giornata di oggi con i test medici a cui si sottoporrà a Villa Stuart. Non si esclude che nella giornata di domani contro il Frosinone si testino alcuni giocatori nel secondo tempo.

(gasport)