Tra Ladispoli e Campo de’ Fiori: la città segreta dei Friedkin

Nessuna conferenza di presentazione, per Dan e Ryan Friedkin, nessuna voglia di mostrarsi, mantenendo il dono della (quasi) invisibilità. Una prima settimana nella Capitale all'insegna della discrezione per i nuovi proprietari della Roma. Ore passate a Trigoria o negli uffici di viale Tolstoj, sempre in giacca e cravatta, sempre sorridenti e apparentemente impassibili, ma, raccontano, attentissimi a qualsiasi dettaglio, dal numero dei dipendenti del centro sportivo, fino al problema familiare di un calciatore.

I Friedkin sono ufficialmente sbarcati nella capitale giovedì scorso, anche se sembra che Ryan fosse arrivato nell’assoluto anonimato già qualche giorno prima. Stanno cercando casa in centro, zona Campo dei Fiori, ma per il loro primo soggiorno hanno scelto un lussuosissimo albergo di Ladispoli, per l’occasione affittato interamente al costo di 20mila euro a notte. Dan insieme alla moglie e a uno dei quattro figli, il trentenne Ryan, di tutti il più appassionato di calcio, ha poi scelto come base operativa un hotel più centrale, il Cavalieri Hilton, più comodo per spostamenti di lavoro e istituzionali, come quello con la Sindaca, Virginia Raggi, che avverrà nei prossimi giorni (da mercoledì in poi, ogni giorno è buono).

I Friedkin amano giocare a tennis, sport che hanno praticato, indossando pantaloncini della Roma, anche nella villa affittata a Ladispoli. Si stanno poi informando sui circoli di golf, altra disciplina che adorano e che praticheranno anche nella loro nuova vita italiana.

Capitolo mercato: è stato offerto il terzino sinistro Cristiano Biraghi, che potrebbe rientrare in uno scambio con Spinazzola. Ma Fonseca vuole un esterno destro e piace Davide Faraoni, classe ’91 in forza al Verona.

(La Repubblica)