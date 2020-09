Totti intanto “entra” a Trigoria via tv

Le strade della Roma e di Francesco Totti potrebbe rincontrarsi di nuovo. In parte lo hanno già fatto nella giornata di ieri, quando l'ex capitano giallorosso è apparso durante un collegamento di Roma TV in cui stava intervenendo Vincent Candela. I due lavorano insieme all'interno della nuova società lanciata da Totti, e per questo lo storico numero 10 come se nulla fosse avrebbe deciso di farsi notare camminando alle spalle del francese. Per molti un indizio di un suo possibile ritorno, anche se dalla società arrivano smentite per il momento visto che con lui e i nuovi proprietari non c'è stato alcun contatto.

(Il Messaggero)