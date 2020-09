Torna l'Azzurro dopo la paura: con Zaniolo per crescere ancora

La Nazionale torna in campo dopo 291 giorni. E Italia-Bosnia di questa sera, valida per la Nations League, è il primo passo verso l’Europeo . In questo senso vanno seguiti con curiosità gli esperimenti più interessanti della serata fiorentina: Zaniolo in mediana, che porta strappo, incursioni, tiro; e Chiesa al posto del più tattico Bernardeschi. Un’Italia spinta ancora più verso la porta altrui. Il rischio di equilibri precari c’è, ma, in questa fase, conta ancora di più l’educazione offensiva. Intanto si ritrova giovani cresciuti tantissimo (Barella, Bastoni) e altri (Tonali) che cresceranno in club superiori. A far crescere la giovane Italia serviranno tantissimo anche test come quello di lunedì, in Olanda.

(gasport)