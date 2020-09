Tor di Valle, il Pd ora si sfila. M5S a pezzi: voto a rischio

Altra grana per lo Stadio della Roma a Tor di Valle. Il Pd ieri, per bocca del suo capogruppo Pelonzi, ha fatto capire che il M5S non deve dare per scontata la stampella dem quando si voterà sul progetto stadio, anzi: di partenza il Pd è contrario. E il tema stadio, nel M5S romano, è molto più divisivo. Forse il più divisivo in assoluto, dato che fino al 2016 tutto il Movimento, Raggi in testa, era contrario, salvo poi venire a patti con Pallotta e il costruttore Parnasi, finito agli arresti per corruzione. Per la sindaca, però si va avanti. Prima di partire per le vacanze, ad agosto, ha votato in giunta due delibere «propedeutiche» al progetto stadio. Ma il difficile viene ora: la conta in Assemblea capitolina. Con il M5S più frastagliato e bellicoso che mai. E il Pd romano che ieri diceva: «Studieremo le carte, ma è ovvio che partiamo da una posizione di forte contrarietà.

(Il Messaggero)