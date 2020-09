Test a Frosinone. Ufficializzate tre cessioni

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma cala il tris di ufficialità in uscita. In attesa di capire ciò che deciderà la dirigenza sulla possibilità di acquistare o meno un sostituto di Zaniolo - è stato offerto nuovamente il russo Kokorin, in forza allo Spartak Mosca dallo scorso 2 agosto - a Trigoria si registrano due addii ed un arrivederci. Chi saluta momentaneamente la Capitale è Riccardi, che si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Pescara, con la Roma che mantiene un diritto di contro-opzione per riportare il ragazzo alla base.

Dopo tre anni finisce l’avventura romana di Kolarov e Schick, ceduti rispettivamente all’Inter (1,5 milioni più 500mila euro di bonus) e al Bayer Leverkusen (26,5 milioni più 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al corrispettivo fisso pagato per l’acquisto). Si continua poi a cercare una sistemazione per Under, che oltre ad essere il primo obiettivo del Napoli ha ricevuto sondaggi da Herta Berlino e Leicester, mentre un intermediario sta spingendo per portare Giroud in giallorosso. Intanto questo pomeriggio la squadra di Fonseca, che torna a riabbracciare Carles Perez dopo la positività al Covid-19, affronterà la seconda amichevole pre-stagionale, andando a giocare in casa del Frosinone.