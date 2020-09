Terzino destro, centrale e regista: a Paulo non manca solo il bomber

Non passi il principio che alla Roma serva solo un attaccante. Serve anche il suo vice, manca il centrale di difesa (e per Fonseca non deve essere uno qualsiasi, ma uno preciso: Smalling) e il terzino destro. A coprire quel ruolo ad oggi ci sono Karsdorp, Peres e Santon. Nessuno dei tre è affidabile al cento per cento.

Radio mercato ci ha detto in questi mesi che Fonseca avrebbe gradito anche un regista vero, visto che Diawara e Veretout hanno caratteristiche diverse. Si era parlato di Torreira, che poi è stato mollato. Anche lì ci sono calciatori in abbondanza (possibile la virata tattica, passando al 4-3-2-1), ma nessuno è un regista, un organizzatore di gioco. Non lo è Cristante, che adesso sta addirittura facendo il centrale ma lui si sente un centrocampista offensivo, di inserimento; non lo è Pellegrini, già sperimentato ad inizio della scorsa stagione in quel ruolo. Queste esigenze verranno evase nel caso in cui si presentasse l'occasione.

(Il Messaggero)