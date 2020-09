Svolta per Milik: Napoli e Roma sono ai dettagli. Ora manca solo il si del polacco

Arek Milik alla Roma: la questione sembra a buon punto. A Trigoria è arrivato il segnale atteso per sedersi ad un tavolo e definire il tutto, 3 milioni per il prestito, 15 per il cartellino più 7 di bonus per un totale di 25 milioni. Il polacco intanto in attesa che il telefono squilli, che la Juve lo chiami per portarlo in bianconero. Un’attesa vana, finora. E, probabilmente, resterà tale, perché Paratici sta trattando Luis Suarez e non disdegnerebbe se La Roma gli vendesse Edin Dzeko. Il Napoli ha tutta l’intenzione di liberarsi di un contratto pesante (7 milioni lordi a stagione) e soprattutto di un giocatore che è a scadenza di contratto. Le prossime ore saranno quelle decisive, perché l’intesa tra i due club è stata raggiunta e Milik si sta facendo convincere dall'ingaggio di 4,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni che gli è stato proposto dal club giallorosso. L’attaccante è stimolato anche dalla possibilità di avere quella continuità che non ha mai avuto a Napoli. Intanto Dzeko sta pressando per andare alla Juve, la telefonata dei giorni scorsi di Pirlo lo ha rassicurato sul progetto bianconero.

(gasport)